Mursten eller planter: Foreninger vil stoppe byggeri i unikt område

Et frodigt, grønt åndehuld med højbede, træer og plads til samvær i stedet for tolv murstensgarager.

Sådan lyder seks foreningers planer for adressen Falen 20, som er hjørnegrunden i boligområdet Gerthasminde i det centrale Odense.

Det er en protest mod de byggeplaner, der er, for jeg synes ikke, at man viser området respekt med det byggeri Hans Toksvig Larsen, talsmand, By og Vand Odense

De seneste par år har der været strid om en ny lokalplan for hele området, og i februar blev Falen 20 taget ud af planen. I stedet vil man bygge to punkthuse (fritliggende højhus med forholdsvis lille grundplan, red.) i treetagers højde.

Det gav et nyt lag i striden og skabte frustration hos beboer- og grundejerforeningen, der mener, at punkthusene vil ødelægge områdets udtryk.

Læs også Kulturinstitutioner kæmper for unikt boligområde

I den sammenhæng har seks foreninger lavet et forslag om at omdanne hjørnegrunden til en klimahave.

- Man hævder, at Odense skal være Danmarks grønneste storby, og nu er der planer om at rive det ned af andre årsager alligevel, siger Hans Toksvig Larsen, der er arkitekt og talsmand for foreningen By og Vand Odense, der er én af foreningerne bag forslaget.

De seks foreninger Gro Odense Byhaver

By & Vand Odense

Byforeningen for Odense

Vesterbro Beboerforening

Foreningen Vesterbro Odense Bestemmer

Gerthasminde Beboer- og grundejerforening Se mere

- Den er nem at drive og gør et stort bidrag til de udfordringer, vi kommer til at se i fremtiden med monsterregn og hedebølger, siger Holger Berg, der er medlem af bestyrelsen i Gro Odense Byhaver, der også står bag forslaget.

Protest mod byggeri

I et åbent brev til byrådet i Odense Kommune, skriver de seks foreninger, at det er "et bæredygtigt win-win-eksempel", da klimahaven vil fungere som et naturskønt mødested med fokus på biodiversitet og kan være en måde at håndtere regn og stigende grundvand.

Både By & Vand Odense og Gro Odense Byhaver mener, at en klimahave i Gerthasminde vil være gavnlig for området og miljøet.

Dog afviser foreningerne ikke, at klimahavens placering hænger sammen med den årelange strid.

- Det er en protest mod de byggeplaner, der er, for jeg synes ikke, at man viser området respekt med det byggeri, siger Hans Toksvig Larsen.

Hans Toksvig Larsen mener, at det er mangel på respekt for området med de planlagte punkthuse. Foto: Mikkel Skov Svendsen

Lokal modstand

Områdets beboere er stærkt imod byggeriet af punkthusene, der ifølge beboerne stikker noget ud fra byggestilen i Gerthasminde. 139 ud af 142 adspurgte beboere i området har gjort indsigelse gennem en underskriftsindsamling.

For at anlægge klimahaven skal man have anlægs- og driftsudgifter for øje, men det mener Holger Berg ikke bliver et problem.

- Anlægsudgifterne er der sikkert flere fonde, der gerne vil bakke op om, og med hensyn til driften skal kommunen se på, om der skal gå en gartner, eller lokale kan være med til at drive det. Og når først man har etableret sådan et mødested, er der mange, der gerne vil være med indover det, siger han.

00:15 Gerthasminde samt grunden Falen 20, der nu udelades fra områdets lokalplan Luk video

Forslaget siger endnu ikke noget om konkret finansiering, men ifølge foreningerne er første skridt at sætte processen i gang.

- Man snakker meget om borgerinddragelse. Her har man ikke kun massiv, lokal modstand, men derimod et ønske om at anlægge noget andet. Jeg synes, at det er vigtigt, at Odense Kommune tænker sig om en ekstra gang for at se, om man kan gøre noget andet, siger Hans Toksvig Larsen.

Rådmand: - Jeg mangler økonomisk realisme

Hvis vi skal lave klimahaver, så kan vi måske finde bedre egnede arealer end et område, hvor der ligger garager Christoffer Lilleholt (V), by- og kulturrådmand, Odense Kommune

Netop det økonomiske spørgsmål til projektet sætter by- og kulturrådmand i Odense Kommune Christoffer Lilleholt (V) spørgsmålstegn ved.

- Jeg mangler at økonomisk realisme i projektet. Har foreningerne råd til at købe grunden, og vil ejeren sælge? Det kan jeg ikke se i oplægget, siger han.

Læs også Farverige boliger: Bevaringsværdig plan på vej - men én ting bekymrer beboere

På trods af at haverne ifølge foreningerne kan have en gavnlig effekt på grundvandet, har Vandcenter Syd ikke vist interesse for at støtte projektet økonomisk. Men det bekymrer ikke foreningerne, der stadig tror på, at en klimahave kan anlægges på Falen 20.

Står det til rådmanden, kan de grønne områder dog placeres andre steder.

- Hvis vi skal lave klimahaver, så kan vi måske finde bedre egnede arealer end et område, hvor der ligger garager, siger rådmanden og tilføjer:

- Og hvis det var nødvendigt med en klimahave på arealet ved Falen, så burde Vandcenter Syd jo vise interesse for projektet. Men det har de mig bekendt ikke gjort, siger han.

Planen er for nu at bygge de to treetagers punkthuse, som er illustreret her. Foto: PR

Hos By og Vand Odense er der dog stadig tillid til klimaprojektet og et håb for, at byggeplanerne i Gerthasminde bliver stoppet.

- Jeg tror på det på sigt. Men det kræver en proces, hvor de rigtige kræfter skal arbejde sammen om det, siger Hans Toksvig Larsen.