Genåbningen blev fremrykket: Men fitnesscenter føler sig overset

Mens der på onsdag bliver åbnet op for blandt andet indendørsservering og holdgymnastik for ældre over 70, ja så må fitnesscentrene foreløbig vente til maj måned med at genåbne.



Det står klart, selvom om et bredt flertal på Christiansborg natten til torsdag blev enige om at fremrykke dele af den genåbningsplan, som de vedtog i slutningen af marts.

- Det er da dejligt for rigtig mange mennesker, at de kan komme ud og nyde en god gang mad og en øl eller vand ved siden af. Omvendt tænkte jeg også med det samme, hvornår ordet fitnesscenter kommer op. Lad os få kigget på det, så vi har noget at se frem til, siger Peter William Mølhøj, der er centerchef i det odenseanske træningscenter OBBC.