Gift fra gartnerier: Hårde miljøkrav vil koste job og true branchen

Blomsterne bliver vandet med opsamlet regnvand, og alt overskudsvand fra plantebordene bliver opsamlet og genbrugt via vandrender.

Det giver Thoruplund en række fordele, at de i snart to årtier har arbejdet målrettet med en miljørigtig produktion, fortæller Jørgen Kurt Andersen, der er teknik- og udviklingschef på Thoruplund.

- Det er godt at kunne sige, at vi arbejder hårdt på den her måde. Det er godt over for vores kunder, det er godt over for miljøet og over for vores medarbejdere. Flere og flere kunder spørger, hvordan vi gør de her ting, så derfor er det vigtigt, siger Jørgen Kurt Andersen.

Omstillingen til mere miljøvenlig produktion med minimalt brug af pesticider og uden udledninger har krævet store investeringer.

- Det man skal gøre, det er, at når man bygger nyt så skal man tænke sig om og få tingene gjort på den rigtige måde, så det kan leve op til fremtidens krav. Hvis man først har bygget et eller andet og efterfølgende skal leve op til fremtidens krav, så er det en katastrofe. Det er vanvittigt dyrt at lave om på bagefter, siger han.

5000 arbejdspladser i spil

Men de miljøvenlige produktionsformer på Thoruplund er altså langtfra kendetegnende for hele branchen i Odense.