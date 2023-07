Grøn melder udsolgt i Odense

26.500 gæster har købt billet til Grøn i Odense - og derfor kan koncerten nu melde udsolgt i byen.



Udover Odense er koncerten også udsolgt i Aarhus, Valby og Næstved. Det er på det tidligste tidspunkt i Grøns 40 år, at de kan melde så mange byer udsolgt.

- Vi har aldrig prøvet noget lignende. Jeg er blæst bagover af den fantastiske opbakning til årets koncertturné og kan slet ikke vente til, vi starter turneen den 20. juli. I år kan vi fejre 40 år med Grøn med et fantastisk line-up, og man må da sige, at Grøn lever i bedste velgående! Vi er enormt stolte og beærede over, at Aarhus og Odense allerede nu tilslutter sig Næstved og Valby som totalt udsolgte byer, siger Theis Petersen, som er indsamlingschef i Muskelsvindfonden, i en pressemeddelelse.



Grøn er i Odense på Dyrskuepladsen den 28. juli, hvor blandt andet Mø, Saveus og Aqua spiller.