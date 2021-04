Her er de: Nye elbusser er klar til passagerer

Let at køre

Ifølge Peter Lang Nielsen, der er direktør for Keolis Danmark, er der kun fordele ved elbusser.

Derfor har virksomheden travlt med at levere de lydløse busser, som dog kan give nye udfordringer i trafikken, hvis for eksempel gående og cyklister ikke er opmærksomme på dem.

- Vi træner vores buschauffører godt, fordi vi selvfølgelig er opmærksomme på det her, så alle buschaufførerne har fået to dages introduktion til den nye bus, så vi er sikre på, det ikke bliver et problem, siger Peter Lang Nielsen.

Chauffør Rolf Brems har været med til at introducere de fynske chauffører for de nye busser, og han mener, at det smal sag at omstille sig til de nye busser.

- Bussen er nem at køre i forhold til en almindelig bus. Der er ingen gear i, vi sætter den bare i "drive" og så triller den lydløst derudad, siger Rolf Brems.

Udover de 20 elbusser kører der i Odense Kommune også hybridbusser og dieselbusser.