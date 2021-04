Bæredygtigt byggeri: 27-årige Jakob bygger sit mikroskopiske drømmehjem på hjul

Plads i kommuneplanen

De små huse er både billige at bygge, har bæredygtighed i højsædet og fylder ikke meget. Og det er noget, flere kommuner har fået øjnene op for.

I Brenderup på Vestfyn har man planer om at opstille 36 små huse i løbet af næste år, som skal være klimaneutrale og selvforsynende. Nu er Svendborg måske på vej til at hoppe med på bølgen.

- I vores nye kommuneplan har vi lagt ind, at der bliver områder, hvor man kan bygge de her nye boligtyper og levestil, siger Bruno Hansen (SF), der er formand for Natur- og Miljøudvalget i Svendborg.