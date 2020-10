Hizb ut-Tahrir uddelte materiale ved skole: - Det er en skandale, siger venstrepolitiker

Den fundamentalistiske muslimske bevægelse Hizb ut-Tahrir, der ønsker at oprette en verdensomspændende islamisk stat, hvor sharia-loven - islamisk ret - hersker, uddelte tirsdag materialer ved Abildgårdskolen i Odensebydelen Vollsmose.

Venstres medlem af Odense Byråd, Araz Khan, tager afstand fra uddelingen og kalder det en 'skandale', at det overhovedet sker i Odense.

- Det er en skandale, at de kan få lov og stå at dele sådan noget materiale ud til børn og unge ved en skole, siger Araz Khan til TV2 FYN.

Skoleelever på Abildgårdsskolen mødt af to unge mænd, der delte materiale fra den islamistiske bevægelse Hizb ut-Tahrir ud til eleverne.

Det bekræftede Allan Feldskou, der er skoleleder på Abildgårdskolen, overfor TV 2 Fyn torsdag. Han havde ikke flere kommentarer til sagen, men på skolens kommunikationsplatform AULA har han skrevet:

- To unge mænd i 20'erne uddelte materialet. Jeg var ude at tale med en af dem og bad dem om at finde et andet sted at dele ud. Det blev en kort ordveksling, og han havde ikke til hensigt at flytte sig. Jeg kontaktede fluks nærpolitiet, de kom kort efter og kunne klokke cirka 8.45 fortælle mig, at de to unge mænd var i deres gode ret til at stå og dele materialet ud.

Ifølge beskeden fra AULA delte de to unge mænd materialet ud fra cirka 7.45 - 8.15, men politiet kunne ikke fjerne dem, da Hizb ut-Tahrir er en lovlig bevægelse, og de stod på et offentlig areal og altså ikke skolens matrikel.

- Vi skal inddæmme dem

Venstres byrådsdmedlem Araz Khan mener, at Hizb ut-Tahrir er skadelige for demokratiet.

- Jeg synes, at vi har brug for inddæmme dem. De er skadelige for ligestillingen, ytringsfriheden og demokratiet, siger han.

Udsnit fra det materiale, som tirsdag blev uddelt ved indgangen til Abildgårdskolen i Odense.

Og netop uddelingen af materialet fra Hizb ut-Tahrir havde Allan Feldskou gerne været foruden.

I beskeden fra AULA på Abildgårdskolen fremgår det, at flere elever har taget imod materialet og formentlig også bragt det med hjem:

- Det er vigtigt, at eleverne får at vide, at det er en uddeling, som skolen på ingen måde har noget med at gøre, og vi så meget gerne, at eleverne ikke blev mødt med den slags materiale nærmest ved skolens hovedindgang (i hvert fald på vej i skole), skriver Allan Feldskou videre på AULA.

Har kontaktet forvaltningen

Araz Khan har nu bedt Børne- og Ungeforvaltningen undersøge, om det er muligt at stoppe Hizb ut-Tahrir, hvis de igen vil uddele materialt ved en af kommunens skoler.

- Jeg har bedt forvaltningen i Odense Kommune om at undersøge, om vi lokalt har nogen muligheder for at forhindre dem i at dele sådan noget materiale ud i nærheden af en skole. Det kan ikke være rigtigt, at man må henvende sig til børn og unge med propagandamateriale, siger han til TV2 Fyn.

Det er ikke første gang at Hizb ut-Tahrir har spredt sit budskab ved Abildgårdskolen. Tilbage i 2016 delte organisationen også materiale ud til skoleelever.

Forsiden på det materiale, som tirsdag blev uddelt ved indgangen til Abildgårdskolen i Odense.

