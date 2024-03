Ikke kun Agedrup Skole: Trivslen styrtdykker på skoler - Peters søn fik taget kvælertag med reb og jakke

Faldet i skolebørnenes trivsel er en landsdækkende tendens.

Men torsdag fik det 32 af Odenses skolebestyrelser til at sende et fælles opråb til forvaltningen, hvor de advarede om mistrivsel. Blandt andet som resultat af nedskæringer på skoleområdet.

To kvælningsforsøg er grænsen

Hos Peter Ingemann er Aulatråden nu efterhånden kilometer lang. Men for ham er det to kvælningsforsøg på samme barn, der markerer grænsen.

- Min dreng får et reb rundt om halsen og bliver forsøgt kvalt, hvor han selv siger, at han ikke kan trække vejret, fortæller Peter Ingemann.

I januar blev hans søn udsat for kvælning igen.

- Han havde mærker i ansigtet, mærker på halsen, og vi fandt ud af, at han igen var forsøgt kvalt - denne gang med en jakke. Han var blevet slået i ansigtet med en albue og havde blod ud over det hele, forklarer Peter Ingemann.



Peter Ingemann sidder tilbage med en følelse af frustration og magtesløshed. Skolen har ifølge Peter Ingemann forsøgt sig med legegrupper og foreslået pizzaaftener for børnene og deres forældre.

Men han føler alligevel, at skolen har givet op.

- Forældrene til drengegruppen har været til møde med skolen. Hvor de skulle se, om man kunne finde løsninger, men der blev vi bare mødt af, at de mente, de gjorde nok, siger Peter Ingemann.

Men har du som forælder ikke også et ansvar for, at din dreng holder sig ude af problemer, når han er i skole?

- Jo, det har jeg, og nej, det har jeg ikke. For i det øjeblik vi afleverer dem, så mener jeg, at skolen har et endnu større ansvar.

- Vi er nødt til at kunne aflevere vores børn uden at få ondt i maven

For Peter Ingemann ligger den største del af ansvaret altså hos skolerne, som skal skabe rammerne for et sundt børnefællesskab - og her bliver alle børn ofre, hvis skolen ikke lykkes med det, mener Peter Ingemann.

- Jeg synes, alle drengene her er ofrene, fordi når de ikke får lært, hvordan de skal håndtere de her situationer, så er det, at det bare udvikler sig på den her meget meget dårlige måde, siger Peter Ingemann og uddyber:

- Vi er nødt til at kunne aflevere vores børn i skole uden at have ondt i maven.

I et skriftligt svar til TV 2 Fyn skriver Michael Plauborg Jensen, som er pædagogisk chef for Skoleafdelingen i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

- Vi tager sådan en hændelse meget alvorligt. Det er trist at høre om de oplevelser. I Børn- og Ungeforvaltningen er vi meget opmærksomme på, at der kan være andre børn og forældre på byens skoler, der bærer på oplevelser, der ikke er rimelige og gør børn og voksne utrygge.

- Jeg og vi i forvaltningen kommenterer ikke på konkrete sager. Det er et hensyn til de børn og familier, der er involverede i de enkelte situationer. Jeg understreger, at vi ser på enhver situation med alvor. Vi erfarer, at der som oftest er reageret i situationen, men ikke tilstrækkeligt til at få skabt den fornødne ro og tryghed omkring børnene. Der ligger vores fokus nu. Både i de konkrete hændelser og også som en generel opmærksomhed på trivsel og tryghed i byens skoler.