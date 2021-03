Incidensen tæt på 1.000: Smitten stiger fortsat i Vollsmose

Smittetallene fortsætter med at stige i Odense-bydelen Vollsmose.

Nye tal viser, at der onsdag blev fundet 17 nye smittede i bydelen, hvilket bringer det samlede antal nye smittede indenfor de seneste syv dage op på 89 personer. Dermed har Vollsmose ny et incidensniveau på 973, mens hele Odense Kommune inklusive Vollsmose har et incidensniveau på cirka 118.

Det er svært at forestille sig, at man lukker en kommune op, hvor incidenstallet er over 100 Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi

Tirsdag eftermiddag præsenterede Odense Kommune med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i spidsen en plan for, hvordan man vil forsøge at komme det høje incidenstal til livs.

Blandt andet vil kommunen tilbyde, at borgere i Vollsmose kan blive testet for coronavirus helt lokalt enten nede foran boligblokkene eller sågar i folks hjem. Men selv om de såkaldte ’to-go-tests’ endnu ikke er sat i gang, er antallet af testede personer i Vollsmose stigende.

Onsdag blev 922 personer testet på teststederne i Vollsmose, men det er ikke ensbetydende med, at 922 beboere fra bydelen er blevet testet. Borgere udefra kan godt blive testet i Vollsmose, og borgere fra Vollsmose kan også blive testet i byens andre teststeder, hvis det er lettere for dem, for eksempel i forbindelse med deres arbejde.

Så tallet giver derfor ikke et fuldstændig præcist billede af, hvor mange beboere fra Vollsmose der er blevet testet.

Men uanset så er det en fortsat fremgang i antallet af testede på teststederne i Vollsmose. Ifølge Odense Kommune blev 799 personer testet tirsdag i Vollsmose, mandag blev 500 borgere i bydelen testet, mens ser søndag blev testet yderligere 800 borgere i Vollsmose. I alt kan 3.000 personer i Vollsmose altså være testet de seneste dage svarende til 35 procent af beboerne.

Kan hindre yderligere åbning

Incidensniveauet – altså antal smittede per 100.000 borgere - i Vollsmose er så højt, at det kan forhindre yderligere genåbning 15. marts.

Hvis smittetallet i Vollsmose var på samme niveau som resten af Odense, ville det samlede smittetal i kommunen være under 100. Det viste et notat fra Odense Kommune i tirsdags.

Dermed ville det være under den grænse på 100, som Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi, i mandags nævnte i forhold til yderligere åbning af blandt andet gymnasier, de store grundskoleklasser og efterskolerne.

- Det er svært at forestille sig, at man lukker en kommune op, hvor incidenstallet er over 100, sagde Allan Randrup Thomsen.

INCIDENSTAL Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Incidenstallet måles som antal nye smittede per 100.000 borgere. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

Han er en del af den referencegruppe bestående af virologer og eksperter inden for epidemiologi, økonomi og samfundsforhold, som løbende rådgiver regeringen.

Ud fra de kriterier, som gruppens medlemmer hidtil har arbejdet ud fra, vil Odense Kommune med det nuværende incidenstal på cirka 118 ikke kunne tage del i en yderligere genåbning.

Har tidligere været endnu højere

Selv om det nuværende incidensniveau i Vollsmose på 973 er meget højt, har det faktisk været endnu højere flere gange i løbet af de sidste på måneder.

Det viser tal fra Odense Kommune.

Tilbage i slutningen af november var incidenstallet flere gange over 1.000 i bydelen, mens den på intet tidspunkt siden 19. oktober har været under den såkaldte bekymringsgrænse på 20, som tidligere sendte kommuner på sundhedsmyndighedernes observationsliste.

Klik på billedet for at se en større tabel.

