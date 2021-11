Italienske Alessia skal stemme til kommunalvalget efter to måneder i Danmark

- Det er fint, at man kan stemme, men der skal også ligge noget information til grund for det valg, man tager, siger Jens Peter Jensen.



Bør engagere flere

Den danske SDU-studerende mener, at man burde gøre mere for at de internationale studerende bliver engageret i valget. På den måde får de et større tilhørsforhold til landet og får mere lyst til at blive og bruge deres uddannelse i Danmark, mener han.

Og det er da også kun, fordi Alessia Santopinto har en indfødt roomie, at hun blev opmærksom på sin ret til at stemme.

- Mange af mine venner er internationale, og vi har slet ikke talt om det. Så jeg havde nok ikke vidst det, hvis Jens ikke havde sagt det, havde jeg nok ikke taget testen, siger hun.

Havde det forestående valg været et folketingsvalg, havde Alessia Santopinto ikke haft mulighed for at stemme.