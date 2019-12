Juleindkøb: OB henter islandsk landsholdsspiller

Aron Elís Thrándarson var fast mand hos Aalesund, som vandt den næstbedste norske række OBOS-Ligaen i denne sæson. Han bidrog med seks mål og syv assist i sine 27 kampe i sæsonen.

Læs også Barcelona sendte julekort to år i træk efter OB's sensationelle sejr

- Aron er en lidt anden type midtbanespiller, end dem vi har i truppen. Han er høj og fysisk stærk, er god i luften, og han har vist sig et være ret målfarlig. Han var en væsentlig del af det hold, som vandt OBOS-ligaen i Norge. Det er en spiller, som vi har holdt øje med et stykke tid, og vi glæder os over, at det er lykkedes at få ham til klubben. Det er kun med til at skærpe mandskabet yderligere, at der kommer nyt blod til, og det giver os flere strenge at spille på i en i forvejen god og harmonisk trup, siger sportsdirektør Jesper Hansen.

Vil kæmpe for top 6

Aron Elís Thrándarson siger selv om skiftet:

- Jeg glæder mig virkelig til at starte i OB. Da jeg hørte, at de var interesserede i mig, blev jeg straks opmærksom, for OB er en stor klub. Den danske Superliga er den stærkeste i Skandinavien efter min mening, så det er en kæmpe udfordring, jeg står overfor. Jeg kan spille både på midten og på kanten, så jeg er klar på at gøre en indsats der, hvor træner Jakob Michelsen mener, at jeg kan hjælpe holdet. Det bliver fedt at møde de mange fans i OB, og jeg vil kæmpe for, at vi sammen kan nå vores mål om at komme i top seks i foråret.

Læs også OB fik en drømmestart, men FC København slukkede for håbet

Den nye islænding har spillet fire kampe for det islandske landshold og var med i truppen under kvalifikationen til EM 2020. Derudover har han spillet 31 ungdomslandskampe. Aron Elís Thrándarson startede karrieren i Vikingur i Island, inden han skiftede til norske Aalesund i 2015. Han får trøje nummer 19 i OB.