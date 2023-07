Kadriis kanon sikrer OB sen sejr i Brøndby - læs om kampen minut for minut

På et stemningsfyldt Brøndby Stadion snuppede OB sejren i de døende sekunder på et fremragende mål af Bashkim Kadrii, da odenseanerne vandt med 2-1.



Opgørets begyndelse blev afviklet i et utroligt højt tempo, og kampen bølgede frem og tilbage.

Brøndby pressede gæsterne til at lave fejl, men udnyttede ikke tilbuddene, der fulgte med.

I anden halvleg kom der scoringer på Brøndby Stadion, men det var i de døende sekunder af overtiden, at Bashkim Kadrii leverede scoringen, der sikrede sejren til OB.

OB vandt for første gang siden 2015 på Brøndby Stadion og har fire point efter de to første runder, mens Brøndby har tre.

Kampen startede i et hæsblæsende tempo. Hjemmeholdet kom aggressivt ud og lagde et højt pres på gæsternes banehalvdel, hvilket tvang Andreas Alms mandskab til at lave fejlafleveringer.

I de første ti minutter stod der Brøndby på det hele, men odenseanerne begyndte derefter at finde spillet frem, og især var de farlige på omstillinger.

Begge hold forsøgte at sætte fart i spillet, og derfor bølgede kampen frem og tilbage med OB som det bedste mandskab.

Anden halvleg var ikke mange minutter gammel, før Brøndby Stadion eksploderede.

I det 54. minut endte bolden hos Nicolai Vallys i feltet efter en god omstilling, og midtbanespilleren sparkede den fladt i det lange hjørne med en ren vrist uden chance for OB-keeper Hans Christian Bernat.

Efter 63 minutter fik OB frispark lige på kanten af feltet, og Alasana Manneh tordnede kuglen ind bag Thomas Mikkelsen.

De to scoringer var medvirkende til, at intensiteten streg yderligere, og begge mandskaber jagtede sejren.

I de døende sekunder kom scoringen, da Bashkim Kadrii bankede bolden i nettet med en kanonkugle efter et aggressivt OB-pres.