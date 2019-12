Kæmpe øjenåbner: - Det havde vi ikke troet om Vollsmose

Den grå betonbygning i Fyrreparken i Vollsmose står fugtig og mørk i decemberkulden. Ikke just det mest muntre syn. Alligevel er ægteparret Anna og Karsten Therkildsen positive.

- Vi kendte i forvejen ikke ret meget til området. Vi kommer meget i Odense, men vi kommer ikke lige forbi herude. Her er jo egentlig også ret flot og grønt, smiler Anna Therkildsen og hentyder til de mange naturskønne områder, de passerer på en tur rundt i Vollsmose.

Har ikke turdet nærme sig

- Vi har flere gange overvejet at cykle herud, når vi alligevel er i Odense, men vi tør ikke rigtigt. Jeg føler mig ikke tryg ved det, lyder det fra Anna Therkildsen, som sammen med ægtemanden Karsten Therkildsen har taget turen fra Ferritslev.

Gåturen rundt i Vollsmose denne kølige eftermiddag er et arrangement af TV 2/Fyn Event som en del af TV 2/Fyns tema "Myter i Mosen".

For Anna og Karsten Therkildsen er det netop en god anledning til at se nærmere på en bydel, som de gennem medierne har hørt mange historier om, og som ikke har givet det mest positive indtryk.

De er nysgerrige efter at blive klogere på, hvordan virkeligheden i Vollsmose forholder sig.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at der er sådan et dårligt ry omkring Vollsmose, kommer det fra Anna Therkildsen, Derfor håber hun, at hun efter gåturen vil føle sig mere tryg ved at færdes i området.

En naturskøn bydel

28-årige Abdi Raqiib fører an på turen. Forbi Kulturhuset og fodboldbanen ved Egeparken, hvor han tilbringer mange timer i FIUK, inden vi fortsætter mod Bøgeparken, hvor en klar skovsø møder os.

Ved søen i Bøgeparken. Foto: Morten Albek

Omkring 20 fynboere følger trop, lyttende og nysgerrige - og flere af de fremmødte er positivt overraskede over, hvor flot og naturskønt der egentlig er i Vollsmose.

Ifølge Abdi Raqiib er der mange gode historier, også foruden naturen, at fortælle om Vollsmose, og mange af de beretninger, der bliver fortalt i medierne, kan han ikke selv genkende.

- Der er mange historier om Vollsmose i medierne, men ikke alle er sande. Jeg oplever ofte, at det bliver kørt op, og at os, der bor her, har et andet indtryk af hændelserne. Så der er ikke så meget at sige til, at mange har et negativt billede af Vollsmose. Men her er dejligt at bo, fortæller Abdi Raqiib, mens vi står og kigger op på nogle af de boligblokke, som står til at skulle rives ned.

Tidligere biskop Kresten Drejergaard og hustruen Inger Merete Drejergaard er også blandt de fremmødte på dagens gåtur. For år tilbage, mens han sad i embedet, var de inviteret til muslimsk middag i forbindelse med Ramadan.

Også de er nysgerrige efter at se mere af bydelen i det nordøstlige Odense, som de kun har besøgt få gange.

- Jeg anede ikke, at det var så kæmpe et område, kommer det fra Inger Merete Drejergaard, da vi bevæger os fra Bøgetorvet videre tilbage mod Engparken.

De fremmødte står og kigger op på nogle af de bygninger, der skal rives ned i Bøgeparken. Foto: Morten Albek

Hun har svært ved at sætte sig ind i, at folk ifølge ghettoplanen skal tvangsflyttes fra Vollsmose.

- Jeg er sikker på, at de folk herude gerne vil bo med nogle, de kender. Hvis man som dansker skal have mulighed for at bo, hvor man vil, så er den her form for tvangsflytning enormt udansk. Det, tror jeg ikke på, er den rigtige løsning, lyder det fra Inger Merete Drejergaard.

Glæder sig til gensyn

Efter halvanden times vandring rundt i Vollsmose er gåturen ved at være ved vejs ende, inden der sluttes af med kaffe og kage i fælleshuset i Granparken.

Den gode snak blandt de fremmødte og de mange nysgerrige spørgsmål fortsætter lystigt, mens folk sidder og varmer sig på en kop kaffe.

- Det har været hammer godt at få et bedre indblik i området herude. Abdi er en fremragende repræsentant for Vollsmose. Han er inspirerende, og han har virkelig gjort et stort indtryk på mig, fortæller en begejstret Karsten Therkildsen og tilføjer:

- Vi skal helt sikkert herud igen til sommer for at cykle rundt i hele området.

Også hans hustru er meget positivt overrasket over Vollsmose - specielt med alle de grønne områder, som bydelen besidder. Dagens gåtur har gjort Anna Therkildsen mere tryg ved at færdes i Vollsmose.

- Efter i dag vil jeg ikke være bange for at cykle en tur herude, slutter Anna Therkildsen.