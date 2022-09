Kæmpe opbakning på stadion: - Det er fantastisk for mit OB-hjerte at mærke loyaliteten

Overrasket over loyaliteten

OB startede ellers sæsonen med en stribe nederlag, og her blev holdets præstationer kaldt "virkelig bekymrende". Men med tre sejre i de seneste fire kampe i Superligaen er holdet dog igen på vej op i tabellen.

TV 2 Fyn har tidligere spurgt, hvorfor fynboerne tager på stadion kamp efter kamp for at støtte øens hold, selvom det efterhånden er længe siden, at OB har været i toppen af Superligaen.

Her er det en stærk "kærlighed" til holdet, der får fansene til at holde ved, lyder det blandt andet fra inkarnerede fan Kim Hansen.

- Det er en kærlighed, som startede først i 1970'erne, da jeg var teenager. Da blev jeg også forelsket i en masse piger, men de holdt ikke ved. Men det gjorde OB, siger Kim Hansen.

- Man støtter dem jo altid lige meget hvad, og især nu har de brug for støtte og opbakning, tilføjer OB-fan Lola Olsson.

Er du overrasket over den loyalitet, som fansene har vist jer og holdet den seneste tid?

- Ja, det er jeg et eller andet sted, især når jeg ved, hvad vi har været igennem de sidste mange år, så er det jo fantastisk for mit OB-hjerte at mærke den her loyalitet, som altid har været der. Nu får den bare lov at blomstre, siger kommerciel chef Jack Jørgensen.

Ligesom et ægteskab

Fodboldskribent og medieforsker ved Syddansk Universitet Bo Kampmann Walther beskriver forholdet mellem et fodboldhold og en fan som et parforhold.

- Det som kendetegner en ægte fan kræver jo, at man ikke bare kommer, når det er sjovt og shiny, men faktisk er der både i medgang og modgang, siger Bo Kampmann Walther og fortsætter:

- Det er ligesom et ægteskab, når man har valgt sit fodboldhold til, så kan man ikke bare lige smide det væk igen.



OB som fodboldklub har en historie, som går langt tilbage. Her er der en masse ambassadører og gode fortællinger, som man som klub skal blive ved med at dyrke, uddyber han.

Ifølge medieforskeren har fansenes troværdighed virkelig også vist sig den seneste tid, og det bør OB i den grad kvittere for.

- Jeg tror, at klubben skal gøre meget for at takke deres fans. De skal ikke nødvendigvis lægge sig i sølet, men de skal måske skrue ned for deres merchandise glamour og i stedet holde fast i den gode historie, som OB har, siger han.

Se OB-fansene støtte deres hold med fan-videoer her: