Klækkelige bøder: Tre barer holdt åben efter midnat

Tre barer i Odense kan hver se frem til en klækkelig bøde for overtrædelse af retningslinjerne i forbindelse med corona.

De tre barer i det centrale Odense blev i weekenden lukket af politiet og kan nu se frem til en bøde hver på 3.000 kroner.

Alle tre serveringssteder holdt åbent mellem klokken et og halvto selvom alle serveringssteder i følge genåbningreglerne fra Erhvervsministeriet skal lukke ned senest klokken 24.

Det var en civil patrulje, der observerede den ulovlige praksis og hev bødeblokken frem.

- Der er tale om to serveringssteder og én vandpibecafé i det centrale Odense. Alle steder var der omkring seks-otte personer til stede, da politiet troppede op og lukkede stederne, fortæller kommunikationskonsulent Sunniva Pedersen-Reng fra Fyns Politi til TV 2/Fyn.

Tre serveringssteder i Odense har i weekenden fået en bøde på minimum 3.000 kroner, fordi de ikke lukkede til midnat. Husk nu at lukke ned kl. 24.00, og er du gæst, så tag hjem senest kl. 24.00, så hjælper du også din lokale café-, restaurant- og barejer #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 25, 2020

Restauranter, caféer og andre serveringssteder fik tilladelse til at åbne fra 18. maj. Men Erhvervsministeriet har indført skærpede retningslinjer for både afstand, servering og åbningstider.

Retningslinjerne viser også, at alle serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat. Og så er det forbudt at indrette beværtninger på måder, der lægger op til dans og tæt kontakt.

