Konservative: Odense bør oprette støttekontor til lokale virksomheder

Covid-19 udbruddet kan betyde en stærkt stigende arbejdsløshed i Odense.

Det Konservative Folkeparti foreslår derfor oprettelse af en kommunal akut støtteenhed, hvor odenseanske virksomheder kan få råd, hjælp og vejledning til at søge økonomisk støtte fra statens hjælpepakker.

- Vi skal sikre, at vi som kommune hjælper virksomhederne, så meget vi kan, siger den konservative gruppeformand i Odense Byråd Tommy Hummelmose til TV 2/Fyn.

- Konkret skal Odense Kommune orientere om støttemulighederne og hjælpe virksomhederne videre i systemet. Det kan være en kompliceret affære for mange, og derfor er der brug for en hjælpende hånd.

Markant større ledighed i de kommende måneder

Direktør i Fyns Erhverv, Jytte Reinholdt, er umiddelbart positiv overfor ideen.

- Der er helt sikkert behov for en funktion eller en hot-line, når vi taler om for eksempel iværksættere, som ikke har den administrative power til at klare sig igennem systemerne. De store virksomheder skal nok klare sig, men det kan være svært for for de helt små, siger hun.

Hvis der er opbakning til forslaget, er det tanken, at støtteenheden skal kontakte samtlige odenseanske virksomheder via e-boks og e-mail. Og virksomhederne skal kunne kontakte støtteenheden via telefon, e-mail, e-boks, Skype og Facebook. Støtteenheden skal oprettes straks og foreløbig fungere i 3 måneder, lyder forslaget.

- Virusudbruddet har sat vores samfund i stå, og det vil betyde en markant større ledighed i de kommende måneder. Kan vi som kommune hjælpe virksomhederne med at undgå fyringer, så skal vi gøre det, men det haster, siger Tommy Hummelmose, som nu vil tage forslaget med til de øvrige partier i Odense Byråd.