Kort før deadline: Tidligere rockerborg gøres klar til ladeplads for elbiler

En af begrundelserne for at bruge paragraf 14 kan ifølge loven være, ”hvis en ejendom anvendes som samlingssted for en bestemt gruppe, og hvis gruppens anvendelse af ejendommen som samlingssted er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende.”

By- og Kulturrådmand Søren Windell K) begrundede forbuddet med, at kommunen havde til hensigt at oprette en ladeplads til elbiler.

Forbud udløber

Men forbuddet mod anvendelsen gælder kun et år, medmindre kommunen via en lokalplan har udlagt området til andet formål.

Og her syv uger før forbuddet udløber, har Odense Kommune fremlagt et forslag til en ny lokalplan, der skal tillade, at arealet kan bruges til en station for ladere til el-biler.

Ifølge dagsordenen for næste møde i By- og Kulturudvalget har kommunen sonderet interessen for at etablere en el-ladestanderstation på området hos en udbyder af el-ladestationer, og på den baggrund vurderer forvaltningen, at det er realistisk, at området kan bruges som el-ladestanderstation. Spedsbjergvej 1 ligger få hundrede meter fra den fynske motorvej.

Det fremgår dog ikke af dagsordenen og af forslaget til lokalplanforslaget, om der er indgået en aftale med en konkret operatør om etablere en el-ladestanderstation.



Ændring af kommuneplan

Kommunen mener, at der kan der være 15-20 ladestandere på grunden, en transformerstation og en parkeringsplads. De grønne arealer på grunden kan anvendes som opholdsareal for elbilister.

Hvad der skal ske med de eksisterende bygninger, der altså både har rummet skole og børnehave, er uvist. Ifølge lokalplanen kan ejeren søge om tilladelse til nedrivning.



Lokalplanforslaget kræver dog også en ændring af Kommuneplan 2020-2032, hvor området er udlagt til blandet bolig og erhverv. Derfor skal politikerne også tage stilling til et forslag til et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen til offentligt formål.

Grunden er stadig ejet af Christian Thiel Gørtz. Han oplyser, at han er bekendt med planerne, men ønsker derudover ikke at udtale sig.



Det har ikke været muligt at få en kommentar by- og kulturrådmand Søren Windell.