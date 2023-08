Koster to kroner at lave: Amir laver portrætter i salt

Først bruger Amir Hussein hele dagen på skabe et af sine portrætter i salt, mens hundredvis af publikummer standser op og kigger undrende til. Hvad laver manden dog?

Jo, Amir Hussain, som er født og opvokset i Odense, har fundet sin helt egen niche inden for portrætkunst. Nemlig at bruge salt i stedet for maling. Og at drysse i stedet for at male.

Under årets H.C. Andersen Festivals, som buldrer løs i hele denne uge i Odense centrum, kan man i toppen af Ny Vestergade opleve den såkaldte saltmand, der gennem seks timer møjsommeligt drysser salt i sirlige mønstre på et sort tæppe.

- Salt kan jo bruges igen og igen, så det er billigt, bæredygtigt og miljøvenligt, siger Amir Hussein, der har arbejdet med salt som udtryksmiddel gennem en årrække.