Ledighed: Nu står 5.000 odenseanere uden job

Over 5.000 odenseanere står uden job.

For en del af dem er coronakrisen den væsentligste årsag, og derfor lover Odenses beskæftigelses- og socialrådmand, at kommunen fortsat gør sit bedste for at hjælpe med at finde arbejde til de ledige.

- Vi gør alt for at matche odenseanske ledige med de muligheder, der opstår på arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet også, at Jobcentret screener alle stillingsopslag fra fynske virksomheder, så vores medarbejdere kan kontakte virksomhederne og tilbyde dem hjælp, siger Brian Dybro (SF) i en pressemeddelelse.

Ifølge rådmanden har mere end 1.700 odenseanere meldt sig ledige siden starten af marts, da coronakrisen for alvor ramte Danmark.

- Det er rigtig trist for de mennesker, der har mistet både deres indtægt og fællesskabet på en arbejdsplads. De mennesker skal vi hjælpe bedst muligt, siger rådmanden i pressemeddelelsen.

80 ansat til rengøring

I sidste uge ansatte kommunen selv 80 nye rengøringsassistenter, som blandt andet blev fundet gennem jobcentrene.

- Åbningen af skoler og børnehaver kalder på ekstra rengøring, men det skal pædagogerne ikke bruge deres tid på. Derfor har vi haft behov for at ansætte ekstra rengøringspersonale, så vi kan sikre, at sundheden og hygiejnen er i top, sagde Brian Dybro mandag til TV 2/Fyn.

Han understregede ved samme lejlighed, at der kan blive behov for yderlige ansættelser af rengøringspersonale, når der bliver åbnet for flere komunale faciliteter.

- I takt med at samfundet åbner stille og roligt, så kalder det på, at der er behov for en høj grad af rengøring. Det kan godt betyde, at vi er nødt til at afsætte flere penge til rengøringsområdet, sagde han.

Syvendehøjeste ledighedsprocent

Kigger man nærmere på ledighedstallene, vil det også være tiltrængt med flere arbejdspladser. Ifølge Danmarks Statistik er Odense fortsat blandt de kommuner, der har den højeste andel ledige.

Odense har landets syvendehøjeste ledighedsprocent i marts. I februar havde kommunen landets fjerdehøjeste ledighedsprocent.

Den sæsonkorrigerede ledighed i marts er på 5.171 fuldtidspersoner. Det svarer til 5,3 % af arbejdsstyrken i Odense Kommune. En stigning fra 4,8 procent i februar.

Rådmanden forventer, at ledighedstallene for april vil være langt højere.

- Det er stadig meget usikkert, hvordan vi bliver påvirket på den lange bane, og det kommer i høj grad an på, hvor hurtigt de fynske virksomheder får gang i hjulene igen. Derfor er det vigtigt, at erhvervs- og beskæftigelsespolitikken spiller tæt sammen både lokalt her i Odense og på resten af Fyn, hvis vi skal lykkes, siger Brian Dybro i pressemeddelelsen.

For hele landet er ledighedsprocenten steget fra 3,7 % i februar til 4,1 % i marts.