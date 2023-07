Letbane genoptager kørsel fredag

Fra på fredag den 14. juli vil letbanen i Odense genoptage kørslen efter at have været ude af drift i en måned. Det skriver Odense Letbane på deres hjemmeside.

Årssagen til nedlukningen skal findes i den nedfaldne køreledning, der i midten af juni førte til et tjek af alle facadeankrene i bygningerne, hvor køreledningerne sidder.

Her blev der fundet konstruktionsfejl, som gjorde, at ankrene til køreledningerne ikke sad ordentligt fast i væggen og dermed udgjorde en fare for at falde ned. Den udfordring er nu ordnet, så letbanen kan komme i drift igen.

- Det er en stor lettelse, at vi endelig er klar til at genoptage driften. De seneste uger har været de ubetinget sværeste i letbanens levetid. Nu har vi afsluttet arbejdet med facadeankre og skal gennem de sidste forberedelser frem mod passagerdrift fra fredag, siger Dan Ravn, adm. direktør ved Odense Letbane.



Torsdag den 13. juli vil letbanen kører på skinner igen, men uden passagerer. Alt skal testes og tjekkes, og derudover sporene renses og ikke mindst skal køreledningerne og de udbedrede facadeankre gennem et testforløb.