Mikrogrønt som superfood: 21-årige Jonas dyrker og sælger grønt i sin lejlighed

Alex Pichardt peger på, at mikrogrønt især kan blive mere udbredt inden for diverse erhverv, og at vi vil komme til at se en højere kvalitet af danskproduceret mikrogrønt i fremtiden.

- Jeg tror, at flere influencers og erhvervsforretninger vil komme til at lave standhaftige mikrogrønt produkter, og mikrogrønt kan måske blive en erstatning for nogle af urterne, vi ser i supermarkederne. Men jeg tror ikke, det kommer til at blive en erstatning for grøntsagerne, for vi kan godt lide at lave fyldige retter her i Danmark, fortæller han.

Lige nu dyrker Jonas mikrogrønt på hobbyplan med et par timers arbejde om dagen i gennemsnit. På lang sigt håber han dog at kunne udvide produktionen.



- Drømmescenariet er at udvide og gøre det til en forretning og se, hvor langt jeg kan nå, fortæller han.