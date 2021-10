Min mening: Odense har brug for en ny strategi for vækst

Robotklyngen er ikke nok

Robotklyngen har sat Odense på Danmarkskortet, men vi kan ikke hvile på én industri alene. Vi skal udbygge erhvervsområdet med en IT-klynge, som kan lokke flere specialister til byen og styrke erhvervslivet i bredden. Vi skal gøre det attraktivt for kommercielle drone-virksomheder at slå sig ned ved lufthavnen. Og vi skal udnytte landets største supersygehus til at kickstarte sundhedsteknologi-klyngen.

I øjeblikket ser vi en generation af unge softwarevirksomheder, som vækster i et tempo, der ligner robotindustriens. De bør principielt flytte til andre dele af landet for at sikre den adgang til specialister, der er så afgørende for deres fortsatte vækst. Det kan vi kun forhindre ved at forbedre de rammevilkår, som er nødvendige for et blomstrende erhvervsliv, og kun hvis det foregår i tæt samarbejde med virksomhederne.