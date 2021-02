Mor dømt for mishandling og vanrøgt af sine fire døtre siden 1996

En kvinde på 48 år er torsdag idømt to års fængsel for mishandling, vanrøgt og psykisk vold af sine fire børn under deres opvækst. Dommen blev afsagt ondag ved Retten i Odense.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

De fire døtre er i dag henholdsvis 24, 18, 15 og 14 år gamle. Sagen blev anmeldt til Fyns Politi af Odense Kommune.

Gerningsperioden strækker sig helt tilbage til 1996. Den nu dømte mor blev anholdt og varetægtsfængslet den 5. november 2020. På baggrund af anmeldelsen blev der iværksat en større efterforskning, hvor der blandt andet er afhørt en lang række vidner med kendskab til familien.

Ifølge ankalgeskriftet, der består af fire tætskrevne sider og som TV 2 Fyn er i besidelse af, har moren blandt andet slået børnene, presset nåle ind under neglene på børnene, så de blødte, tvunget dem til at slikke gulvet og true med selvmord.

Meget alvorlige sager, som anklageren er tilfreds med at få moren dømt for.

Læs også To år og seks måneder bag tremmer: Kvinde dømt for at mishandle egen søn

- Jeg er meget tilfreds med, at vi i denne sag har fået en dom her godt tre måneder efter, moren blev varetægtsfængslet. Der er tale om en meget alvorlig sag om systematisk mishandling, vanrøgt og psykisk vold begået over for de fire døtre gennem en årrække. Det har krævet en omfattende efterforskning fra politiets side, og dertil kommer, at sagen har kørt over otte dage i retten, siger anklager Lise Dyrby Nielsen i en pressemeddelelse.

Dømt for lang række forhold

Moren er dømt for en lang række forhold begået over for hver af sine døtre. Ud over mishandling og vanrøgt efter straffelovens § 245 og § 213 er hun også dømt for psykisk vold efter straffelovens § 243.

Læs også Tiltalt for vanrøgt af sit eget barn: Hvad er Münchausen by Proxy?

Denne sag, hvor moren har begået psykisk vold overfor egne børn, adskiller sig fra tidligere sager. Ofte her den pyskiske vold nemlig primært handlet om vold mellem samlevende. Retten i Odense har fundet det som en skærpende omstændighedm at det var en forælder, der udøvede psykisk vold overfor egne børn, da det kan forhindre eller ødelægge barnets udvikling.

Moren har under hele sagen nægtet sig skyldig. Hun er hovedsagligt blevet dømt på baggrund af døtrenes forklaringer. Hun valgte at anke dommen på stedet. Hun skal forblive fængslet efter dommen i dag.