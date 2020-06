To år og seks måneder bag tremmer: Kvinde dømt for at mishandle egen søn

En 24-årig kvinde har i en periode på et år mishandlet sin søn ved at fremprovokere symptomer på sygdom.

Torsdag eftermiddag blev hun idømt to år og seks måneders fængsel for mishandlingen. Hun er fundet skyldig i fuldt omfang.

Under dagens retssag virkede kvinden påfaldende upåvirket. Særligt under anklagerens grundige gennemgang af de konsekvenser, kvindens handlinger har haft for sin søn, viste den nu dømte kvinde ikke mange følelser.

Anklageren procederede undervejs i retsmødet for, at kvinden skulle have tre år og otte måneders fængsel. Forsvareren syntes derimod, den rigtige sanktion var to års fængsel.

Læs også Sag om vanrøgt af barn: Far beskriver tiltalt kvinde som en god og opmærksom mor

Erkender at lyve om anfald

Kvinden var tiltalt for fem punkter, der alle peger på, at hun har udsat sin dengang etårige søn for vanrøgt.

Blandt andet ved at tilføre urin til hans blod, opfinde sygdomme og give ham unødvendig medicin.

En af punkterne går på, at dømte over 15 gange har fortalt lægefagligt personale, at sønnen har haft krampeanfald. Den 11. juni 2020 erkendte hun dog at have løjet om de anfald.

- Jeg sagde nok, at han havde flere kramper, end han havde i virkeligheden, siger hun.

Læs også Ung mor forklarer sig i retten: Derfor hældte jeg urin i min søns blod

Moren opdigtede desuden, at sønnen havde blod i urinen og afleverede i den forbindelse gamle, inficerede urinprøver. Her erkender hun også, at hun afleverede flere gamle urinprøver.

Ifølge moren havde drengen dog reelt haft blod i urinen, men hun erkender, at hun nogle gange har sagt, at det var mere, end der var.

Led af münchhausen by proxy

I slutningen af 2019 blev der foretaget en mental undersøgelse af den nu dømte kvinde. Her blev hun ikke fundet sindssyg, og derfor er hun egnet til almindelig straf.

Ifølge mentalundersøgelsen af kvinden opfylder hun dog kriterierne for syndromet Münchhausen by proxy. Det er en lidelse, hvor en omsorgsperson påfører et barn symptomer eller skader.

I sin prodedure lagde forsvareren derfor meget vægt på, at den nu dømte unge mor lider af en sygdom og derfor ikke har haft et begreb om, hvor farligt, det hun udsatte sin søn for, var.

Læs også Tiltalt for vanrøgt af sit eget barn: Hvad er Münchausen by Proxy?

Erstatning for tort

Til dagens retssag var også den mishandlede drengs bistandsadvokat til stede.

Bistandsadvokaten har fremlagt et krav om, at drengen modtager en erstatning på 60.000 kroner for retsstridig krænkelse af sin frihed.

Også erstatning skal den nu dømte kvinde betale.