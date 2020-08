Nu stiller SF krav til et salg af Fjernvarme Fyn

I løbet af de seneste uger har flere partier løbende meldt ud, at de er modstandere af et salg af Fjernvarme Fyn.

Nu stiller SF krav, hvis partiet skal lægge stemmer i byrådssalen til et salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn for 900 millioner kroner.

- For SF er det et krav, at pengene fra et fjernvarmesalg udelukkende går til renovering af skoler, børnehaver og plejehjem samt etablering af nye børnehaver og plejehjemspladser, siger beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF) til TV 2 Fyn.

- Det er en stor beslutning og et svært valg, om vi skal sælge Fjernvarme Fyn. Derfor har det været helt afgørende for SF, at vi kun sælger til Energi Fyn – fordi det er et fynsk og et forbrugerejet selskab. Og vi holder varmeprisen i ro og sikrer den grønne omstilling.

Socialdemokratiet med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i spidsen er i gang med at undersøge muligheden for et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn.

Hvis salget skal gennemføres, kræver det, at Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre stemmer ja til et salg.

Hvad hvis borgmesteren siger nej til SF's krav?

- Det tror jeg ikke, han gør. SF har jo de afgørende mandater nu, siger Brian Dybro.

Borgmester: Her skal vi investere pengene

I første omgang foreslår SF, at Odense Kommune hen over de næste fire år afsætter et samlet beløb på 250 millioner kroner til modernisering af folkeskolen. SF foreslår desuden, at byrådet allerede til næste år afsætter 100 millioner kroner til folkeskolen, og de følgende tre år i alt 150 millioner kroner.

TV 2 Fyn forsøger at få en kommentar fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Han har dog tidligere sagt, at pengene fra et salg af Fjernvarme Fyn skal bruges på at modernisere skoler.

- Vi vil gerne renovere og modernisere skoler og dagtilbud. De ældre trænger også til et løft, og det gør mennesker med handicap også, sagde Peter Rahbæk Juel 18. august.

- Hvis vi ender i et salg, er det dér, jeg synes, vi skal investere pengene, fastslog borgmesteren for to uger siden.

Viceborgmester: SF's krav ligger inden for skiven

Socialdemokraterne har endnu ikke taget stilling til et eventuelt salg af Fjernvarme Fyn, men vil tage SF’s krav om, at fjernvarmepengene målrettes folkeskolen med ind i overvejelser.

- På nuværende tidspunkt har vi en samtale om, hvordan vi kan sælge Fjernvarme Fyn, og jeg synes, at det, som SF foreslår, ligger inden for skiven af det mandat, som byrådet gav i forhold til at få fundet penge til flere ældre, flere børn og få renoveret skoler, siger viceborgmester Tim Vermund (S).

Konservative, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten er imod et salg af Fjernvarme Fyn.