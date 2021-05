Ny cheftræner til OB

Når superligatruppen i OB vender tilbage fra sommerferie 18. juni, bliver det med svenske Andreas Alm som ny cheftræner. Den 47-årige træner har tidligere stået i spidsen for BK Häcken, Vejle Boldklub og AIK Fotboll, men fra juni skal han til at lære fynsk.



- Det er en god dag, og det er rigtig positivt, at vi nu har fundet vores cheftræner for de kommende tre år. Vi er rigtig glade for, at vi kan tiltrække en træner som Andreas Alm, som vi mener er yderst kompetent. Vi er glade for, at han kan se sig selv i OB, og at han kan følge vores fremtidige planer for klubben, siger sportschef i OB, Michael Hemmingsen.