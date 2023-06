Ny formand for reddet Kansas City er lettet

Kommunalpolitikerne i Odense har her til eftermiddag og aften været til et ekstraordinært byrådsmøde, hvor Kansas City var punktet på dagsordenen.

Her blev det vedtaget, at Kansas City skal have halvanden million kroner, så spillestedet kan klare sig resten af året.

Det blev også besluttet, at den nye konstituerede formand for Kansas City skal være Jesper Bøggild-Christensen, der de seneste ni år har været formand for Øvelokaleforeningen.

Og han var lettet, da byrådet her til aften havde vedtaget at redde spillestedet.

- Det er en forsigtig sejr. Vi, administrationen i Kansas City, har knoklet. Vi har knoklet de sidste fire måneder for at overbevise by- og kulturudvalget og nu også byrådet om, at vi har en plads i Odenses kulturliv, siger Jesper Bøggild-Christensen.

Der skal igangsættes en advokatundersøgelse af forløbet, hvor Odense Øvelokaleforening har fået 4,5 millioner for meget i støtte til folkeoplysning. Penge der i sidste ende er blevet en del af Kansas Citys økonomi.

Jesper Bøggild-Christensen siger, at han ”aldrig nogensinde har været vidne om, at der skulle have været fundet svindel sted.”

- Jeg håber helt oprigtigt, at advokatundersøgelsen vil vise, at det er en fejl i den database, som Kasas City brugte til at administrere Odense Øvelokales medlemmer. Og at der ikke har siddet en og svindlet, siger han.