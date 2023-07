Ny OB'er vil vinde Superligaen og i Champions League

Humøret er højt, og troen på succes i Ådalen er stor hos en af de nye spillere.

Den 28-årige Mohamed Buya Turay, som er tidligere topscorer i Allsvenskan for Djurgården, har stor tro på OB forud for sæsonen. Det skriver bold.dk.

- Jeg vil vinde Superligaen og spille Champions League. I fodbold går det op og ned, men min motivation er, at OB skal vinde mesterskabet og komme i Champions League, siger Mohamed Buya Turay til Tipsbladet.



Vi har hørt noget lignende i forrige sæson, da OB på udebane i sidste øjeblik i efteråret 2022 slog FC Midtjylland 1-2. Her udtalte Yankuba Minteh, der nu spiller i Feyenoord, at han havde en tro på, at OB med dét spil kunne blive danske mestre.

Tirsdag kan Mohamed Buya Turay få sin uofficielle debut, når OB møder Vejle i en testkamp, og det er noget, han ser frem til.



- Nu får jeg endelig chancen for at vise mig frem og for at møde fansene. Jeg håber, der kommer mange fans til kampen, for de er rygraden af klubben, og de motiverer os, hver gang de kommer og støtter klubben.