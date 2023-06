Ny pantstation i Odense: - Det går superhurtigt

Odense fik igen en pantstation onsdag, hvor de første kunder kan aflevere flasker og dåser i store mængder direkte i en maskine.

Karen Sohne Hansen var den første til at smide sin pant i maskinen.

- Det går superhurtigt. Jeg kom med to store bæreposer, og det ville førhen typisk tage mig 45 minutter med to maskiner. Her tog det tre et halvt minut, og pengene er allerede gået ind, siger Karen Sohne Hansen.

Odense har tidligere haft en pantstation i Hjallese. Den lukkede i 2021 på grund af forældet teknologi.

Den nye pantstation har to sluser, der til sammen kan tage mod 100.000 flasker og dåser om dagen.

Pantstationen i Odense er den eneste på Fyn.