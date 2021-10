Ny superscanner sparer mænd for smertefulde prostata-tjek

- Efter den sidste undersøgelse, er jeg i hvert fald rigtig lykkelig, for 12 gange er nu ikke hyggeligt, fortæller Kim Nielsen.



Flere tusinde kræfttilfælde

Hvert år får 4.500 mænd konstateret prostatakræft, hvor der er brug for behandling for at undgå at blive alvorlig syg.

- Vi vil jo kunne fange de her cancere, mens de er ubetydelige, mens der er mulighed for at behandle dem, og inden der er spredning. Så det giver helt klart patienterne en fordel, og det sparer patienterne for lidelse, og det er god samfundsøkonomi, siger ledende overlæge på radiologisk afdeling, Ib Jensen.