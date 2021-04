OB forlænger med talent

Senest søndag, hvor OB spillede på hjemmebane med tilskuere for første gang i lang tid.

- Uden dem ville vi ikke kunne præstere så godt, som vi gjorde. Det er en vigtig del af fodbold og en vigtig del af OB. Det betyder meget for mig, og de kan forvente, at jeg giver mig fuldt ud. Jeg vil gøre alt for klubben, og selvfølgelig prøve at skaffe så mange point sammen så muligt, siger Robin Østrøm i en pressemeddelelse.

Han blev hentet til klubben i januar 2020, som ungdomsspiller til Akademiet, men har altså allerede kæmpet sig til en del spilletid på førsteholdet.

Og det glæder OB's tekniske chef.

- Vi må sige, at vores scouts har gjort det rigtig godt, når vi endnu en gang har fundet en spiller i divisionerne. Vi har set det med Max Fenger, Mads Frøkjær og nu med Robin Østrøm, der alle kommer fra miljøer, som ikke var liganiveau. Hans styrke er, at han er dygtig til at tilegne sig den situation, han står i. Han viser en ro i sit spil, og han er hele tiden på forkant med, hvad der sker. Han er desuden rigtig dygtig i sit pasningsspil, og han laver sjældent fejl, siger Tommy Hermansen.