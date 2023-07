OB glæder sig over højeste tilskuersnit i 14 år

9.803 tilskuere var i gennemsnit på lægterne i den seneste sæson.

Det er højeste tilskuersnit på hjemmebanen i Odense i 14 år, oplyser OB på sin hjemmeside.

- Opbakningen til klubben har nok aldrig været større end nu, og vi er stolte over, at vi kan ligge nummer fire målt på tilskuertal i 3F Superligaen, udtaler kommerciel chef Jack Jørgensen til ob.dk.



- Vi bevæger os lige på den magiske grænse omkring 10.000 tilskuere i snit på hjemmebane, og det er en bekræftelse af, at den strategi, vi arbejder efter, virker.

Til sammenligning kunne klubben for fire år samle 5.000 stribede fans i snit til hjemmekampene, forklarer Jack Jørgensen.

Den fynske klub har derfor sammen med Albani investeret i en bedre infrastruktur på stadion.

Det betyder heriblandt, at der fra september vil være installeret tank-øl på alle tribuner for at skabe hurtigere afvikling af køerne på stadion.

- Men vi har det stadion, vi har, og vi gør hele tiden, hvad vi kan for at gøre tingene bedre og optimere forholdene for publikum i bestræbelserne på at kunne tilbyde den bedst mulige stadionoplevelse, siger den kommercielle chef til ob.dk.

Søndag spiller Odense Boldklub sin første kamp i sæsonen mod Randers FC. Kampen spilles på hjemmebane på Odense Stadion klokken 16.

Her er forventningen, at der samles mellem 8.000-10.000 stribede fans til sæsonpremieren, lyder det ifølge OB.