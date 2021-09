OB lægger afstand til bunden med smal sejr over Sønderjyske

Selv om kampen begyndte særdeles chancefattigt, stod der 2-1 til hjemmeholdet ved pausen.

De fynske mål

Begge mandskaber slap for alvor tøjlerne efter den første halve time, og i den sidste time producerede de to hold masser af chancer.

OB-backen Jørgen Skjelvik og midtbanespiller Mads Frøkjær scorede fynboernes mål, inden Sønderjyske-midtbanespiller Daniel Prosser reducerede.

Sønderjyske kom ellers bedst fra land i opgøret, som lignede en lidt nervøs og låst forestilling.

Det var dog OB, der kom i front efter 29 minutter, da Jørgen Skjelvik sparkede en bold lidt heldigt i mål, da hans afslutning ramte Sønderjyskes Emil Holm og snød Lawrence Thomas i målet.

Herefter gik det stærkt. OB-midtbanespiller Mads Frøkjær udbyggede føringen ni minutter senere, og det skete endnu en gang efter en afretning fra en Sønderjyske-spiller.

Det sønderjyske mål

Kort før pausen reducerede Daniel Prosser for Sønderjyske, da midtbanespilleren med et tørt hug fra den ene side af feltet scorede for tredje kamp i træk.

Anden halvleg skulle vise sig at blive et sandt chancehav, men i modsætning til første halvleg manglede skarpheden fra de to mandskaber.