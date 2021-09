OB-målhelt nyder fast koncept under ny cheftræner

OB har fået en ny spillestil, der gavner en af holdets unge profiler.



22-årige Mads Frøkjær var på pletten med en kasse, da fynboerne mandag slog Sønderjyske med 2-1, og målet og sejren skal tilskrives de initiativer, den nye træner, Andreas Alm, har igangsat.

- Jeg nyder, at vi har fået et fast koncept, der er nemmere at forholde sig til, siger Mads Frøkjær.

- Jeg synes også, at man kan se, at jeg har fundet en ro i den her måde at spille på. Det er dejligt at vide, hvad man skal på banen, og så er resten jo op til mig til.

- Det er en mere struktureret hverdag og spillestil, vi har fået nu, siger midtbanespilleren.

Mandagens sejr er vigtig for OB, der inden opgøret mod Sønderjyske kun havde vundet én kamp i denne superligasæson.

Tæt på top-6

Den betyder samtidig, at klubben blot er et point fra Silkeborg IF i top-6.

- De tre point luner i en tæt liga, hvor man ikke kan afskrive nogle hold til de nederste pladser i top-6.

- Jeg synes, vi leverede to gode præstationer mod Brøndby og AGF, men det er selvfølgelig en lettelse at få tre point mod Sønderjyske, siger Frøkjær.

Sønderjyske har i Michael Boris også fået ny træner op til denne sæson, men her har man endnu ikke ramt melodien.