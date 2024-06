OB-træner efterlyser tre ting hos sine spillere: - Hvem er klar? Hvem vil være her?

Udover spekulationerne om OB’s spillertrup har Søren Krogh stort fokus på OB’s spillestil. I den forgangne sæson vekslede OB mellem forskellige formationer og udtryk, men denne sommer skal OB arbejde på at få et mere tydeligt udtryk.

- Vi kommer til at have nogle dage i denne uge på OCC, hvor vi bruger døgnets 24 timer på at tale om spillestil. Det er jo ikke mig, der skal definere OB’s spillestil. Det skal komme fra klubbens inderste kerne. Sådan bør det også være, siger Krogh.

Han har gjort sig flere overvejelser om OB’s fremtidige måde at spille fodbold på. Og han efterlyser især efter tre basisting hos sine spillere.

- Vi skal være meget tydelige i forhold til det, vi gerne vil. Vi vil gerne repræsentere byen og fansene i forhold til det, de gerne vil se på stadion. Vi er begyndt at sætte nogle pejlemærker, og der er nogle ting, vi gerne vil se som basisting; det er indstilling, fight og løbevillighed, der kommer til at fylde noget. Det har fyldt noget i klubben gennem mange år, og det kan hjælpe os spillestilsmæssigt og i rekrutteringsperspektiv, siger Søren Krogh, der kommer til at arbejde tæt sammen med sportsdirektør Troels Bech.

- Jeg kan kun sige positive ting om Troels og de processer, han har sat i gang. Der er fuld support herfra omkring det og opbakning til det fremtidige OB, siger han.

Kultur og resultater

I sidste ende vil Søren Krogh blive målt på OB’s resultater, og selvom det har stor betydning at rykke op i Superligaen, fremhæver Søren Krogh også andre succeskriterier for den kommende sæson.

- Succeskriteriet for mig er at vi får skabt en klub, som først og fremmest udstråler en stærk kultur med en masse villighed til at investere og arbejde sindssygt hårdt. Det er prioritet nummer et. Biproduktet er punkt to er: Vi skulle gerne rykke op.

Den nye sæson i 1. division bliver skudt i gang lørdag den 20. juli, når OB møder Esbjerg på udebane.