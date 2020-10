OB-træner: FCM var bedre end os i alle spillets facetter

OB gik overraskende til pause med en 1-0-føring i lørdagens superligaopgør mod de forsvarende mestre fra FC Midtjylland.

Men efter et hårdt FC Midtjylland-pres i slutningen af kampen måtte OB erkende, at holdet igen skulle gå fra banen uden point.

FCM vandt opgøret på hjemmebanen i Herning med 3-1.

Det betyder, at det fynske mandskab nu kun har indsamlet fire point i sæsonens første fem kampe, og det er endda på trods af en premieresejr over FCK. De sidste tre superligakampe har givet nul point i udbytte.

OB-cheftræner Jakob Michelsen anerkendte efter kampen, at nederlaget til FCM var fortjent.

- FC Midtjylland var bedre end os i alle spillets facetter. Og de viste, hvorfor det er dem og ikke os, der skal spille Champions League, siger Michelsen.

På trods af erkendelsen af det fortjente nederlag kunne OB-træneren alligevel fremhæve positive sider ved spillet.

- Vi havde marginalerne med os i første halvleg og kom godt ud til anden halvleg. Vi turde at holde fast i bolden og skabte to-tre store chancer.

- Havde vi scoret til 2-0, havde vi fået noget med herfra. Vi skulle have kendt vores besøgelsestid, siger Michelsen.

OB gav i opgøret superligadebut til midtbanespilleren Ayo Simon Okosun, der blev hentet på transfervinduets sidste dag i netop FC Midtjylland.

Den store midtbanespiller tog ikke nederlaget i sin superligadebut for OB alt for tungt.

- Vi tabte fortjent, og det er ikke nogen skandale at tabe til FCM, siger han.

Selv om Okosun ikke har været med fra starten af sæsonen, er han godt klar over, at der meget snart skal flere point til. Og det skulle gerne starte i næste runde mod Lyngby.

- Vi skal til at have nogle flere sejre på kontoen. Vi har et stærkt hold, og jeg tror godt, at vi kan få tre point mod Lyngby, siger Okosun.

OB møder Lyngby på udebane fredag klokken 19.

