Odense Bulldogs taber efter hektisk afslutning

Det midtjyske ishockeyhold vandt udekampen mod Odense Bulldogs med 4-3. Det skete efter en hektisk afslutning, hvor hvert hold scorede en gang.

Sejren betyder, at Herning i mindst et døgn kan nyde følelsen af at ligge på førstepladsen i Metal Ligaen. Lørdag aften er ligaens nummer to, Frederikshavn White Hawks, på besøg hos Rungsted Seier Capital.

Odense ligger på ligaens syvendeplads.

Efter en første periode uden scoringer kom der gang i løjerne i anden periode.

Mathias Bau Hansen, Morten Poulsen og Peter Eg Larsen sørgede med tre scoringer i starten af anden periode for, at Herning forvandlede 0-0 til 3-0 på tre minutter.

Bare minuttet efter var det så Odense-spilleren Mikko Virtanens tur til at komme på tavlen. I tredje periode reducerede Gorm Topholt yderligere.

Med mindre end et minut tilbage lykkedes det Nicolai Weichel at udligne for hjemmeholdet, men mindre end 15 sekunder senere lå pucken i modsatte mål, og så tog gæsterne sejren.

Tidligere fredag vandt Sønderjyskes ishockeymandskab 4-1 ude over Esbjerg Energy. Begge hold har 15 point på henholdsvis femte- og sjettepladsen.