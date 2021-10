OB slår superligaens nummer et på lægterne: - Vi vil være fynboernes foretrukne samlingspunkt

Der er blevet spillet 11 runder af Superliga-sæsonen, og med kun tre sejre indtager OB en foreløbig sjetteplads.

Til gengæld ser det bedre ud, hvis man kigger på holdets tilskuergennemsnit. Her slår OB blandt andet ligaens nuværende førerhold, FC Midtjylland.

- Det betyder alt for os, at vores fans kommer og ser vores kampe, fortæller OB's kommercielle chef, Jack Jørgensen.

Der er flere årsager til det høje tilskuergennemsnittet, uddyber Jack Jørgensen.

- Det høje gennemsnit med fynske tilskuere skyldes formentlig også, at OB har spillet imod F.C. Købehavn den 1. august og mod Brøndby IF den 21. august på fynsk hjemmebane.

Der var 12.493 tilskuere til kampen mellem OB og F.C. København, hvor OB tabte med 2-0. I kampen mod Brøndby IF deltog 10.694 tilskuere. Her endte kampen lige med to mål til hver.