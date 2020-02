Odense Bulldogs udlejer og forlænger med back

Odense Bulldogs' nummer 28 vil fortsat sidde på ryggen af Martin Larsen. Bulldogs og Martin Larsen er blevet enige om at forlænge samarbejdet, så tilskuerne i den kommende sæson kan opleve ham på isen sammen med resten af Bulldogs-holdet.

Læs også Bulldogs skifter farve: Martin kæmper for veteranerne

Slutspilsplads er det altoverskyggende mål

Bulldogs er glade for, at Martin Larsen har valgt at forlænge kontrakten, og at han derfor er med i den kommende sæson. En sæson, hvor målet er at spille med i det afgørende slutspil.

- Med Martin på holdet er der en spiller, som går forrest for at sikre sejre hos Odense Bulldogs, skriver Bulldogs i en pressemeddelelse.

Læs også 11 scoringer: Målrig affære gav sejr til Odense Bulldogs

Først på banen igen i den nye sæson

I resten af denne sæson vil Martin Larsen ikke være at finde på banen, da han som en del af den nye aftale er udlejet til en unavngiven dansk klub, men Odenseklubben glæder sig til at have ham tilbage, når sæsonen slutter.

- Vi ønsker Martin held og lykke sæsonen ud og glæder os til at se ham tilbage i Odense, når sæsonen slutter, skriver Bulldogs i pressemeddelelsen.