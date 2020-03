Odense iværksætter corona-plan:  Seks ansatte sendt hjem

Odense Kommune har i øjeblikket seks ansatte under Ældre- og Handicapforvaltningen, som forebyggende er sendt hjem på grund af risiko for smittespredning med coronavirussen covid-19.

De seks har alle været i områder med covid-19, men ingen af de seks er konstateret smittet eller er syge, oplyser kommunen.

Samtidig meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed først på aftenen lørdag, at enkelte af de 27 personer, der er konstateret smittet med coronavirus i Danmark, er smittet her i landet.

I Odense Kommune tages smitterisikoen alvorligt, og kommunen har meldt klare instrukser ud til de medarbejdere der har med de ældre og svagelige at gøre.

Det drejer sig om i nærheden af 7.800 ansatte, som skal følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger nøje.

- Vi er meget optaget af, at vi tager de forholdsregler, som er meldt ud (af regeringen, red.) og hjælper med at smitten ikke får fod i Odense, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

- Og så er der det, alle vi andre kan gøre, vi der er i byen. Og det er i virkeligheden, at tage de forholdsregler der er om ikke at give hånd, være opmærksom ved hoste og ikke møde op i større forsamlinger, siger borgmesteren og tilføjer:

- Det handler om, at kan vi holde sundhedsmedarbejderne fri for smitte, så hjælper vi jo i virkeligheden de ældre og de syge med ikke at blive smittet.

- For dem kan det være fatalt.

Arrangementer kan blive aflyst

Konkret betyder det, at alle kommunale arrangementer med flere end 1.000 deltagere aflyses. Hvilke arrangementer det drejer sig om, har det ikke været muligt at få oplyst.

Derudover vil kommunen foretage en individuel vurdering og et skøn, om arrangementer med færre deltagere skal gennemføres.

Her vil Odense Kommune tage hensyn til, om det for eksempel er et borgermøde for ældre eller et forældrearrangement, ligesom det har betydning, hvilke fysiske rammer arrangementet afholdes i, og hvor tæt deltagerne vil komme på hinanden.

Odense Kommune vil desuden i den kommende tid byde borgere og gæster velkommen uden at give hånd.

Tiltagene vil ske under en selvfølgelig hensyntagen til, at Odense Kommune fortsat skal skabe tryghed, nærhed og omsorg for de børn, ældre og syge, kommunen har ansvaret for, meddeler kommunen.

- Der vil med stor sandsynlighed være en del arrangementer - også med under 1.000 deltagere - som vil blive aflyst i den kommende tid, så vi kan gøre, hvad vi kan for at inddæmme smittefaren, siger Peter Rahbæk Juel.

Er der andre tiltag I overvejer, hvis der kommer yderligere stramninger fra sundhedsmyndighederne?

- Det handler om at beskytte sundhedsvæsnet, så det kan tage sig af de nøglefunktioner det har i samfundet.

- Og også sørge for at de kan være beredte, hvis nu smitten skulle vokse eksplosivt, siger Peter Rahbæk Juel.

Arrangører i blandt andet Odense har siden regeringen fredag anbefalede, at arrangementer med netop flere end 1.000 deltagere aflyses, trukket stikket til en række arrangementer.

Det drejer sig blandt andet om søndagens Gymnasternes Dag i Tarup-Paarup Hallerne, Odenses kræmmer- og loppemarked i Marienlystcentret, som med 200 stadeplader skulle have været afviklet i indeværende weekend, og Niels Hausgaards show i Odense Congress Center. Showet er indtil videre udsat til 21. maj.

Også sportens verden er ramt af coronavirussen. Således blev GOGs hjemmekamp lørdag afviklet uden tilskuere. Det forhindrede dog ikke det fynske mandskab i at vinde 36-33 over KIF Kolding.

