GOG slog til for tomme tribuner

Håndboldherrerne fra GOG og TTH Holstebro kæmper om andenpladsen i grundspillet. Pladsen giver to point med over i slutspillet.

Lørdag tog GOG hjemme imod KIF Kolding, og det resulterede i yderligere to point til hjemmeholdet, der vandt kampen 36-33.

Dermed har GOG med to kampe tilbage i grundspillet tre point ned til TTH, der på tredjepladsen med 31 point har spillet en kamp færre.

Første- og andenpladsen tager to point med videre fra grundspillet, mens nummer tre og fire hver får et enkelt point med over i puljerne.

Fredag oplyste Divisionsforeningen Håndbold, at samtlige kampe i de to bedste rækker hos både mænd og kvinder skal spilles uden tilskuere i resten af marts.

Det skete, efter at myndighederne generelt anbefalede, at man udskyder eller aflyser begivenheder med mere end 1.000 tilskuere for at undgå at sprede coronavirusset.

Derfor var der ingen tilskuere, da GOG gik til pause foran 20-16. Og med et kvarter igen var GOG stadig foran med fire mål, men Andreas Flodman fik dog lov at reducere for gæsterne til slutresultatet med få sekunder igen af opgøret.

Mestrene fra Aalborg er stadig ganske suveræne på førstepladsen, men Aalborg fik det svært hjemme mod Skjern lørdag.

Her blev der også spillet uden tilskuere, og kampen endte 28-28.

Dermed har Aalborg 40 point på førstepladsen, mens Skjern kom på 28 point på fjerdepladsen. Her er Bjerringbro-Silkeborg (BSH) dog lige i haserne med 27 point og en kamp færre.

De otte bedste klubber i grundspillet spiller slutspil, og Sønderjyske spillede sig to point fra ottendepladsen med en sejr hjemme på 30-22 over Fredericia.

Mors-Thy og Ribe-Esbjerg har begge 24 point som henholdsvis nummer otte og syv. Begge klubber har dog spillet færre kampe end Sønderjyske.