Odense-skole skal have nyt navn: Her er de fire forslag

I foråret blev det besluttet, at de to Vollsmose-skoler Abildgårdskolen og H.C. Andersen Skolen skulle lægges sammen. Men det skulle foregå under et nyt navn.

På baggrund af elevernes forslag er skolebestyrelserne nu klar med i alt fire forslag til, hvilket navn der skal markere en ny start for den sammenlagte skole.

I prioriteret rækkefølge lyder forslagene:

Odinskolen

Nordøstskolen (eller Skolen i Nordøst)

Gillestedskolen

Svanegårdskolen

Forslagene er blevet indstillet til Børn- og Ungeudvalget, der på den baggrund skal tage den endelig beslutning om skolens nye navn.

Elever begrunder forslag

Det er da heller ikke bare en række tilfældige navne, som eleverne er kommet på. Hvert forslag er nemlig sendt til udvalget med en begrundelse.

Her er der blandt andet taget udgangspunkt i området, skolen ligger i, men også skolernes nuværende navne har inspireret. Se alle begrundelserne i boksen nedenfor.

Nyt navn til Vollsmose-skoler Prioritet: 1 Skolenavn: Odinskolen Elevernes begrundelse: Vi ligger i Odense. Det er et stærkt navn. Odinsbro ligger tæt på området. Skolebestyrelsens og lærererepræsentanternes kommentarer: Det er et langtidsholdbart navn. Det er mundret og har gode rødder i Odenses navn. Prioritet: 2 Skolenavn: Nordøstskolen (eller Skolen i Nordøst) Elevernes begrundelse: Skolen ligger i Nordøst, og eleverne bor i Nordøst. Det lyder bedre og har et bedre ry end Vollsmose. Skolebestyrelsens og lærererepræsentanternes kommentarer: Et godt navn, der hænger nrt sammen med skolens placering. Prioritet: 3 Skolenavn: Gillestedskolen Elevernes begrundelse: Det hedder veje, som skolen ligger på. Skolebestyrelsens og lærererepræsentanternes kommentarer: Vi skal lige sikre os, at navnet på vejen bevares. Lige pt. er den under omlægning, da den skal blive til en såkaldt sivegade. Prioritet: 4 Skolenavn: Svanegårdskolen Elevernes begrundelse: H. C. Andersen er en inspiration, og eventyr fastholdes. Skolen bliver et sted, vor eleverne vokser til smukke svaner. Skolebestyrelsens og lærererepræsentanternes kommentarer: Der var flere, der anførste, at dette navn er meget "børnehavne-agtigt". OBS: Der findes vist allerede en nstitution med samme navn.

Navnet offentliggøres synkront for begge skolers elever og medarbejdere 9. december, så de får det at vide som de første, oplyser den radikale børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen til TV 2 Fyn.

Den årgang som har vundet konkurrencen får et arrangement i præmie, som kan afvikles, når coronasituationen igen tillader sociale arrangementer på skoleområdet.

Et nyt navn er vigtigt

Efter planen skal de to skoler sammenlægges til én skole gældende fra skoleåret 2021/2022 i et forsøg på at forbedre integrationen i Odense-bydelen.

Og selvom det i praksis er eleverne fra H.C. Andersen Skolen, der flyttes over på Abildgårdskolen, mente udvalget, at det var vigtigt med et nyt navn.

- Det har været altafgørende i fusionen af de to skoler at få børn, forældre og medarbejdere til at føle et ejerskab til den nye sammenlagte skole. Derfor besluttede vi tidligt i processen, at børnene fra de to skoler skulle vælge navnet til den nye sammenlagte skole. Det skulle netop bringe børnene fra de to skoler sammen og i fællesskab give deres nye skole et navn. Det er nu sket, og børnene har virkelig gået op i det, siger Susanne Crawley Larsen.

Udover at sikre en bedre integration er ambitionen også, at få det, som udvalget kalder "verdens bedste robotskole". Håbet er, at det skal motivere børn og unge til at nørkle med software og robotteknologi.

Det skal de omkring 650 elever prøve kræfter med næste år, når lidt over 200 børn fra H.C. Andersen Skolen flyttes over på Abildgårdskolen, så de samles på én og samme adresse under samme skoledistrikt.