Odenseanere skal kunne klage over ældreplejen anonymt

Enhedslisten i Odense ønsker at etablere en tip-linje, hvor borgere anonymt kan klage over ældreområdet i kommunen.

Det foreslår partiet, efter TV 2-udsendelsen "Plejehjemmene bag facaden" dokumenterede omfangsrigt omsorgssvigt af ældre i Aarhus og Randers.

Læs også Velfærdsløft i Odense: Milliarder til børn, skoler og ældre

Afsløringerne har ifølge Enhedslistens politiske ordfører i Odense Byråd, Reza Javid, skabt en utryghed hos flere pårørende, der er bange for, at den samme svigt foregår i Odense.

Rådmand uenig

Han understreger, at han ikke har nogen grund til at tro, at tilsvarende forhold forekommer på plejehjemmene i Odense, men han mener alligevel, at kommunen skal imødekomme utrygheden og oprette en hotline, hvor man anonymt kan klage over ældreplejen.

- Det kan vi blandt andet gøre ved at lette henvendelser, som kan give os adgang til viden, oplevelser og mistanke om svigt eller uværdige forhold for ældre beboere. Det kan gøres ved at skabe mulighed og rammer for, at sådanne henvendelser kan ske anonymt, siger Reza Javid i en pressemeddelelse.

Ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) mener ikke, at en anonym tip-linje er den rette løsning, selvom han anerkender, at det kan være svært at være imod forslaget efter at have set TV 2-dokumentaren.

- Jeg forstår godt, at de gerne vil sætte fokus på det, men jeg synes ikke, det er den rigtige måde. Jeg bryder mig ikke om, at det skal være anonymt, siger rådmanden til TV 2 Fyn.

Læs også Bekymret borgmester: - Det er et meget stort beløb, der mangler

Ifølge Søren Windell har det endnu ikke været et problem for klagerne, at de ikke har kunnet være anonyme.

- Jeg bryder mig ikke om de Stasi-lignende metoder. Vi skal kunne tale åbent om tingene, og min telefon er altid åben for både beboere, pårørende og ansatte, fortæller Søren Windell.

Besluttes på onsdag

I stedet for at bruge ressourcer på en anonym hotline, mener rådmanden, at kræfterne kan bruges langt bedre.

- Aarhussagen har fået sat en længe tiltrængt fokus på plejen af vores ældre, men jeg synes hellere, Enhedslisten skulle bruge deres energi på at få tilført flere penge til ældreplejen i Odense. Deres forslag er ikke med til at skabe en bedre kultur for de ældre. Det vil kun skabe mistillid, forklarer Søren Windell.

Reza Javid og Søren Windell skal sammen med resten af Odense Byråd diskutere Enhedslistens forslag ondag den 19. august.