Optimisme trods trecifret million-underskud: Robotvirksomhed vil ansætte endnu flere i år

Det er fuldstændigt som forventet.

Sådan lyder det fra robot-direktør Enrico Krog Iversen, efter at den fynskbaserede robotgribe-virksomhed On Robot har præsenteret et underskud på 198 millioner kroner i 2020.

Til metal-supply.dk, der dækker jern- og metalindustrien, siger On Robots topdirektør, at omsætningen mod forventning kun steg omkring 50 procent, og at det både skyldtes at virksomheden "overperformede og blev ramt af coronaen".