Partier splittet over prisstigning på varmeregningen

Venstre i Odense Byråd er overrasket og uforstående overfor, at Fjernvarme Fyn nu vil hæve varmeprisen for sine mange tusinde kunder.

- Vi blev lovet, at priserne kunne holdes i ro, siger Claus Houden (V), der er medlem af økonomiudvalget i Odense Kommune.

Men nu ønsker Fjernvarme Fyn altså at hæve prisen for, hvad der svarer til 815 kroner om året for et gennemsnitligt parcelhus med virkning fra 1. september.

- Det må aldrig blive en sovepude at sende regningen videre til forbrugeren, siger venstremanden, der vil fortælle fjernvarmselskabets bestyrelsen på det kommende udvalgsmøde, at prisstigningen ikke er godt nok.

Konservativ Folkeparti ser dog på stigningen med helt andre briller.

- Jeg tror de fleste godt kan se, at det er stærkt, at vi har kunne holde et uændret prisniveau indtil nu, samtidig med at der er afsat penge til CO2-reduktion, siger medlem af økonomiudvalget Tommy Hummelmose (K).

Fjernevarme Fyn havde et betydeligt overskud sidste år, er det godt nok, at det ikke er brugt til at betale den her regning?

- Det er den helt rigtige beslutning at investere i den grønne omstilling. Fynsværket er den største CO2-udleder i Odense Kommune, svarer Tommy Hummelmose.

Fjernvarme Fyn afsatte 200 millioner kroner i slutningen af 2022 afsat til klimakompenserende tiltag.