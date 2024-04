Pengeafpresning, narko og knivstikkeri: Her er familierne, der koster en kvart milliard

I tre tilfælde har familierne seks eller flere børn. Syv af familierne har mindst tre børn.

Og det er netop disse børn, som flere lokal- og landspolitikere mandag stod på tæer for at få lov til at tvangsfjerne fra de bandeaktive storebrødre og fædre.

Fødekæden skal kappes, inden de kriminelle storebrødre eller fædre kan nå at sluse børnene ind i den forkerte løbebane, lyder det. En tilgang som eksperter dog stiller stort spørgsmålstegn ved.

Kriminelle mindreårige driver udgifter op

Den drivende motor i de økonomiske udgifter til de otte familier er dog i forvejen netop anbringelser uden for hjemmet af familiernes børn og unge under 18 år.

Ifølge TV 2 Fyns oplysninger er en overvejende del af børnene anbragt uden for hjemmet på dyre anstalter, netop fordi de selv har begået kriminalitet, men altså er under 18 år.

Der behøver nemlig ikke nødvendigvis at være en bandekriminel far i familien, før familien er endt på kommunens liste over dyre problemfamilier.

I nogle tilfælde er der tværtimod tale om lovlydige forældre, med andre problemer som arbejdsløshed, dårlige danskkundskaber og fysisk handicap og altså børn, der begår sig i bandekriminalitet.

Desuden er der også eksempler blandt familierne på, at de dyre regninger til kommunen skyldes noget andet end familiens kriminelle tilknytning.

Det kunne for eksempel være handicap eller andre velfærdstunge opgaver i familien, som er nødvendig også i familier udenfor den kriminelle underverden.

For de kilder, som TV 2 Fyn har talt med, er det dog også vigtigt at påpege, at det ofte kun er nogle af familiernes medlemmer, der er bandekriminelle - og at der blandt andet ses eksempler på familiemedlemmer, der skifter efternavn for at slippe for bandemistanken.