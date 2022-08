Piger kan også nørde med robotter Teenagepiger koder på robotcamp

Både torsdag og fredag har 15 teenagepiger nørdet igennem til robotcamp på Teknologisk Institut på SDU.

Her får de mulighed for at bygge robotbiler, som de også selv står for at programmere og teste.

Det er foreningen High5Girls, der står bag campen, som skal være med til at vække pigers interesse for de naturvidenskabelige- og teknologiske uddannelse.

For 15-årige Emma Schmit har dagene dog ikke skubbet til hendes uddannelsesdrømme. Til gengæld har hun fået noget andet ud af at deltage.

- Først og fremmest er jeg her for at lære noget om kodning og teknologi, for det er ikke noget, jeg ved så meget om, men jeg er her også for at have det hyggeligt og for at møde nogle andre piger på min alder, som også synes, at det kunne være spændende at lære noget inden for det område, siger hun.

Uddannelse inden for teknologi

Håbet er, at flere piger vil overveje en uddannelse inden for det teknologiske, når de har fingre i kodning og robotter, fortæller stifteren af High5Girls, Marianne Andersen:

- Vi håber, at de tager det videre, at de i hvert fald overvejer at tage en uddannelse inden for noget teknologi på en eller anden måde, fordi nu har de været inde på DTI i Odense og set nogle forskellige robotter.

Odense og robotteknologi hænger efterhånden uløseligt sammen. For nylig præsenterede Universal Robots en ny robot, som skal løfte baren for, hvad mennesker og robotter kan yde sammen.