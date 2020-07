Politiet jagter bankrøver med fynsk accent: Ved du noget?

Fredag kort før klokken 16.00 blev Nordea på Vestre Stationsvej i Odense udsat for et røveri.

Gerningsmanden forsvandt på en sort knallert i vestlig retning mod Bolbro.

"Vi søger vidner, der har set manden eller kender ham ud fra påklædning", skriver Fyns Politi på Twitter.

Gerningsmanden var klædt helt i sort med en sort sweat-shirt med et hvidt Kappa-logo på brystet.

Han bar desuden sorte handsker og en karakteristisk styrthjelm, formentlig af mærket "MT", hvor der hen over toppen stod skrevet "150".

Manden skulle tale med meget fynsk accent.

- Personalet er selvfølgelig berørte efter episoden, men ingen har lidt fysisk overlast, siger vagtchef Henrik Krøjgaard.

Han oplyser, at røveren slap afsted med et pengebeløb på under 50.000 kroner, og tilføjer, at han ikke kan mindes, hvornår der sidst blev begået et bankrøveri på Fyn.

- Jeg er overrasket over at det er sket. Og at man så har valgt Nordeas hovedkontor i Odense, siger Henrik Krøjgaard.

Ifølge Fyens Stiftstidende blev der 20 minutter efter røveriet fundet en udbrændt knallert ved Friluftsbadet.

Om knallerten har forbindelse til bankrøveriet vides endnu ikke.

Har du oplysninger i sagen, så ring til politiet på telefonnummer 114.

Det var Nordea på Vestre Stationsvej 7 i Odense, som blev udsat for røveri. Foto: Google Street View

