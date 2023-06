Politiet undersøger mulig sammenhæng mellem skud i Munkebo og eksplosioner i Odense

Fyns Politi har fredag nyt i skudsagen fra Munkebo, som fandt sted natten til torsdag. Her blev der affyret talrige skud mod et hus i et villakvarter, og politiet har tidligere udtalt, at det ikke mener skuddene var tilfældige.

Jesper Weimar Pedersen, som er vicepolitiinspektør, fortæller nu til TV 2 Fyn, at man arbejder ud af forskellige spor i efterforskningen, efter at have lavet en kriminalteknisk undersøgelse af gerningsstedet.

Der arbejdes eksempelvis i, om episoden er enkeltstående, eller om der er sammenhæng med de eksplosioner der var i Odense i foråret, samt en tidligere skudepisode.

Fyns Politi har for nuværende ikke nogen mistænkte, fortæller vicepolitiinspektøren, der dog er overbevist om, at skuddene er en del af et internt opgør i et kriminelt miljø. Dermed skal man ikke frygte for sin sikkerhed, hvis ikke man er en del af denne kriminelle gruppering.

Politiet har iværksat øget patruljering i området, og det opfordrer borgere til at henvende sig, hvis man har viden om episoden, eller i øvrigt har interessante oplysninger til efterforskningsarbejdet.