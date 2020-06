Promille på 2,7: Kvinde standsede slingrende spritbilist

En kvinde handlede hurtigt og fik mandag stoppet en påvirket bilist, der viste sig at have en promille på 2,7.

Det oplyser Fyns Politi til TV 2/Fyn.

- Kvinden ser en bilist, der slingerer fuldstændig sindssygt, går ud foran og vifter med armene for at stoppe ham. Hun kan se, at han er virkelig fuld og tager nøglerne fra ham, siger Sunniva Pedersen-Reng, kommunikationskonsulent hos Fyns Politi.

Den handlekraftige kvinde, der er i slutningen af 20'erne, ringede derefter til politiet og holdt øje med manden, til der ankom en patrulje til stedet.

- Det er superflot borgerarbejde, selvom vi selvfølgelig ikke anbefaler, at man stiller sig ind foran. Men flot, hvis man har mod på det, siger Sunniva Pedersen-Reng.

Mister bilen

Manden, der er i starten af 50'erne, kom kørende i Odensebydelen Højstrup kort efter klokken 21, da den unge kvinde fik øje på ham.

En opmærksom borger stoppede i går en synligt påvirket bilist og tog hans bilnøgler. Ved politiets ankomst kunne man konstatere, at bilistens promille var på 2,7. Han fik derfor inddraget førerretten og køretøjet blev beslaglagt. Stor ros til den opmærksomme borger #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) June 23, 2020

Efter politiet kunne konstatere, at promillen var langt over grænsen på 0,5 promille, blev køretøjet beslaglagt.

- Når man har pustet så højt, så står man til at miste bilen, fortæller kommunikationskonsulenten.

Den påvirkede bilist har fået inddraget føreretten, og der er "stor ros til den opmærksomme borger" fra politiet.